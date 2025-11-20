Иванишвили смирился с тем, что ни средства в Credit Suisse, ни активы в Julius Baer семье не вернут - его адвокат

20.11.2025 18:59





«Господин Иванишвили полностью смирился с тем фактом, что ему и членам его семьи не дадут распоряжаться ни средствами, связанными с делом Credit Suisse, ни активами, размещёнными в Julius Baer», заявляет адвокат основателя «Грузинской мечты» Темо Циквадзе.



«Последние несколько дней представители оппозиции и отдельные СМИ спекулятивно обсуждают тему, связанную с судебным процессом, назначенным на 24 ноября в Лондоне. Именно в этот день третья, завершающая инстанция по делу, начатому на Бермудских островах, объявит решение по иску Бидзины Иванишвили, который продолжается уже несколько лет и все предыдущие процессы завершились именно нашей победой.



Честно говоря, мы вообще не намеревались делать какие-либо заявления или пояснения по этому поводу, независимо от результата, но поскольку политики превратили этот вопрос в предмет политических разборок, мы решили ещё раз кратко напомнить грузинскому обществу перипетии дела, ведь осуществлённый в отношении Бидзины Иванишвили разбойнический рэкет – беспрецедентен и является классическим примером использования финансовых рычагов для политического преследования.



Политическое преследование господина Иванишвили со стороны иностранных спецслужб, или так называемого «глубинного государства», началось в 2008 году. Именно тогда предыдущая власть – «Национальное движение», сфальсифицировала выборы и узурпировала власть, вследствие чего Бидзина Иванишвили полностью дистанцировался от этой политической силы. Это решение оказалось категорически неприемлемым для внешних покровителей прежнего правительства, и они целенаправленно начали разрушать финансовые счета, размещённые в Швейцарии.



Они легко завербовали конкретного человека – персонального банкира Credit Suisse Патрика Лескодрона, чьими руками были ограблены счета господина Иванишвили. Спустя годы его нашли повешенным в лесу, и дело было квалифицировано как самоубийство, после чего закрыто. Спецслужбы довели ситуацию до того, что в процессе политического преследования Бидзины Иванишвили они полностью разрушили престиж швейцарской банковской системы, а некогда лучший банк мира Credit Suisse был доведён до банкротства.



Мы ведём судебные процессы более 10 лет. Надо отметить, что по сути дело беспрецедентно простое, налицо схема целенаправленного ограбления одного человека целой системой. Мы выиграли процесс в Сингапуре, а также в двух инстанциях суда на Бермудских островах, и теперь именно третья, высшая инстанция объявит решение.



Параллельно судебным разбирательствам политическое преследование Бидзины Иванишвили со временем выходило на новые масштабы и достигало новых вершин абсурда, что в итоге завершилось тем, что предыдущая администрация США ввела против него санкции под предлогом «продвижения российских интересов» в Грузии. Очевидно, что неформальным управляющим, так называемому «глубинному государству», сложно контролировать судебные процессы, особенно когда в деле нет ни малейших сомнений, но при этом у них есть множество других рычагов, включая упомянутые санкции.



Помимо того, что никто из прежней администрации США не объяснил, за что именно были введены санкции и что это за «российский интерес», который господин Иванишвили якобы продвигал в Грузии, санкции направили именно против тех средств, решение по которым в Лондоне будет объявлено 24 ноября. Это один из двух крупных активов, которыми господин Иванишвили владеет за рубежом. Введение санкций на имущество, которое мой доверитель ещё не вернул себе окончательно правовым путём, было простым посланием: «возможно, вы выиграете суд, но вопрос возвращения актива всё равно решим мы».



Есть ещё одно дело, ещё более циничное и грубо сфабрикованное спецслужбами, в контролируемой ими Швейцарии, в банке Julius Baer. Несмотря на то, что санкции США никак не связаны с этими средствами, банк грубо заблокировал активы господина Иванишвили, а также доступ к средствам его супруги и детей. И если в случае Бидзины Иванишвили банк хоть как-то прикрывается американскими санкциями, то в отношении средств супруги и детей он не может объяснить вообще ничего. Спецслужбы не могли бы ввести против них санкции «за проведение российских интересов», потому что это было бы слишком даже для «глубинного государства» и там, где невозможно найти формальный повод, они переходят к грубой силе и бандитским методам.



Таковы вкратце процессы, которые продолжаются годами и на наших глазах создали беспрецедентный пример преследования, ограбления и шантажа человека только за то, что он поставил национальные интересы Грузии выше всего и отказался исполнять указания спецслужб, того же «глубинного государства». Недаром действующий президент США Дональд Трамп прямо признаёт, что предыдущая администрация была полностью под влиянием неформальных сил, а он сам активно борется против этих структур. Санкции, введённые против Бидзины Иванишвили, были введены именно этими неформальными управляющими, и решение Трампа будет для нас одним из индикаторов того, является ли его борьба с «глубинным государством» реальной.



Что касается спекуляций оппозиции и подконтрольных ей СМИ о лондонском процессе, заблокированных средствах и якобы ожидаемых дополнительных санкциях из Великобритании, непонятно, чему радуются эти обанкротившиеся силы. Бидзина Иванишвили прекрасно понимает, что независимо от результата суда, а вероятнее всего, по аналогии с предыдущими двумя инстанциями, мы и в третьей выиграем, возврата этих средств не будет.



Также с уверенностью и полной ответственностью заявляем, что нам даже не было известно о планируемом на 24 ноября объявлении окончательного решения, об этом мы узнали из публичного пространства. И причина проста: господин Иванишвили полностью смирился с тем, что ни средства по делу Credit Suisse, ни активы, размещённые в Julius Baer (с которым он даже прекратил переписку из-за незаконных действий банка), ему и его семье не дадут вернуть, всё по тем же причинам политического преследования и шантажа.



Господин Иванишвили и его семья продолжают, несмотря ни на что, защищать мир и экономическую стабильность страны, а также заниматься благотворительной деятельностью», — заявил Темо Циквадзе.





