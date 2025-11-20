В Грузии проверили рыбные предприятия на фоне скандала с форелью, окрашенной под лосось

20.11.2025 19:52





Национальное агентство продовольствия Грузии провело масштабные проверки предприятий, занятых переработкой и реализацией рыбы, выявив нарушения санитарно-гигиенических норм и использование красителей неизвестного происхождения. Об этом сообщили в ведомстве.



Инспекции охватили около 200 объектов по всей стране – рыбоводческие хозяйства, коптильни, а также и торговые точки.



В двух коптильных предприятиях Тбилиси зафиксированы «критические несоответствия», среди которых – ненадлежащая мойка, дезинфекция и дезинсекция, поврежденный потолок в коптильных камерах, а также нарушение правил предоставления информации потребителю. Операторов оштрафовали, а производство приостановили до устранения нарушений.



Еще в девяти случаях инспекторы зафиксировали нарушения требований по информированию потребителей.



В агентстве напомнили, что предприниматели обязаны указывать на этикетке сведения о пищевых красителях и других добавках, а также иметь подтверждающую документацию. При отсутствии полной информации реализация такой продукции запрещена, а товар подлежит изъятию с рынка.



«В остальных случаях предприятия икорной и рыбной промышленности используют только красители, разрешенные законодательством, а на этикетках присутствует информация об используемых пищевых добавках», – говорится в распространенной информации.



Ведомство обнародовало отчет на фоне резонанса, вызванного расследованием грузинской службы Радио Свобода. Журналисты выяснили, что под видом дорогостоящего лосося в Грузии массово продают окрашенную радужную форель.



Фермеры добавляют в корм каротиноиды (чаще синтетические), из-за чего мясо и икра становятся оранжевыми. Покупателям, как правило, об этом не сообщается.



Авторы расследования подчеркивали, что государство не контролирует дозировку красителей, и в стране нет лабораторий, чтобы это проверить. Эксперты называют это введением потребителей в заблуждение и отмечают, что в ЕС подобная практика строго регулируется и считается мошенничеством.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





