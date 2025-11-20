Спецдокладчик ООН: Я написала правительству Грузии по поводу административных обвинений в адрес правозащитников

20.11.2025 20:15





Я написала правительству Грузии по поводу административных обвинений в адрес правозащитников. К сожалению, правительство не ответило, - об этом в соцсети написала специальный докладчик ООН по вопросам правозащитников Мэри Лоулор.



«Теперь это публично: я написала правительству Грузии по поводу административных обвинений против правозащитников, в том числе Байи Патарая, а также правового и административного притеснения организаций гражданского общества. К сожалению, правительство не ответило», - написала она в Х.



Кроме того, специальный докладчик ООН поделилась в соцсети сообщением, отправленным правительству Грузии 24 июля 2025 года, которое ранее было конфиденциальным.



«Сообщение оставалось конфиденциальным в течение 60 дней, прежде чем было обнародовано, чтобы у правительства было время для ответа. К сожалению, правительство не ответило в этот срок. Если ответ будет получен, он будет размещен в базе данных коммуникаций специальных процедур ООН», - говорится на сайте специального докладчика ООН по вопросу правозащитников.



В совместном письме Специальный докладчик по вопросу правозащитников, Специальный докладчик по вопросу защиты права на свободу мнений и выражения и Специальный докладчик по вопросу права на свободу мирных собраний выражают озабоченность в связи с применением статьи 173 Кодекса административных правонарушений Грузии.



«11 июня 2025 года двадцать активистов, журналистов и политиков были вызваны в суд на слушание, назначенное на следующий день. Эти лица, включая г-жу Байю Патарая, обвинялись в оскорблении членов «Грузинской мечты» посредством постов в Facebook. Адвокату г-жи Патарая сообщили, что ей предъявлено обвинение по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях. Эта новая норма была внесена в Кодекс об административных правонарушениях 6 февраля 2025 года. Мы выражаем серьёзную обеспокоенность её применением для наказания правозащитников и журналистов за посты в социальных медиа», - говорится в письме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





