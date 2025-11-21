Каха Каладзе: Все заявления EPP пропитаны ложью

21.11.2025 11:29





Все заявления EPP пропитаны ненавистью, обманом и ложью - они прямо говорят- «мы ищем пути, черные дыры, чтобы финансировать в стране государственные перевороты»,- об этом в беседе с журналистами заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.



По его словам, цель EPP - «всегда распространять неверную информацию по Грузии, основанную на обмане и лжи».



«Их заявления (EPP) пропитаны ненавистью, обманом и ложью. Они не соответствуют никакой истине, если проследить за резолюциями, принятыми в течение всего этого времени, там нет ни доли правды. Только лишь обман, ненависть, ложь, поощрение радикалов, поощрение экстремистских организаций. Они прямо выходят и говорят - «мы ищем пути, черные дыры, чтобы финансировать в стране государственные перевороты». Непостижимо. Мы ведь знаем, что это неформальное правление, воцарившееся в мире, и они претендуют на управление всем миром. Эти люди не успокаиваются. Их главной целью является содействие, поощрение радикальных групп, радикалов и постоянное распространение неверной информации по Грузии, основанной на обмане и лжи»,- заявил Каладзе.





