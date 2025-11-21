Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр внутренних дел Азербайджана находится в Грузии


21.11.2025   11:45


По приглашению министра внутренних дел Грузии Гека Геладзе, с официальным визитом в Тбилиси прибыл министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаят Эйвазов вместе с делегацией.

В рамках визита министры внутренних дел двух стран проведут встречу в расширенном формате и подпишут соглашение, которое будет способствовать углублению существующего сотрудничества между Грузией и Азербайджанской Республикой в сфере правоохранительной деятельности.

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики вместе с делегацией также посетит подразделения полиции Министерства внутренних дел Грузии и ознакомится с их деятельностью.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна