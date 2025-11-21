Министр внутренних дел Азербайджана находится в Грузии

21.11.2025 11:45





По приглашению министра внутренних дел Грузии Гека Геладзе, с официальным визитом в Тбилиси прибыл министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаят Эйвазов вместе с делегацией.



В рамках визита министры внутренних дел двух стран проведут встречу в расширенном формате и подпишут соглашение, которое будет способствовать углублению существующего сотрудничества между Грузией и Азербайджанской Республикой в сфере правоохранительной деятельности.



Министр внутренних дел Азербайджанской Республики вместе с делегацией также посетит подразделения полиции Министерства внутренних дел Грузии и ознакомится с их деятельностью.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





