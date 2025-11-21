Каладзе: Шантаж в отношении Бидзины Иванишвили продолжается

«Шантаж в отношении Бидзины Иванишвили — это обычная политическая воля, которую суды исполняют по указанию неформальных руководителей», — заявил мэр Тбилиси, комментируя судебный процесс, проходящий в Лондоне в отношении основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



По словам Кахи Каладзе, как и в предыдущих случаях, Иванишвили выиграет этот процесс, однако, с большой вероятностью, решение исполнено не будет.



«Шантаж в отношении Бидзины Иванишвили продолжается. Цель всего этого — заставить его уступить интересы страны, однако он занял принципиальную позицию, потому что дело касается страны и её будущего. Соответственно, наша команда продолжает действовать исходя из этих принципов. Мы предпринимаем такие шаги, где прежде всего учитываются интересы Грузии и её народа.



Сегодня все прекрасно видят, что имеет место шантаж, и никто в этом не сомневается. Все судебные разбирательства, которые вел господин Бидзина в разных инстанциях, он выигрывал, но деньги ему не возвращали. С большой вероятностью, и в данном процессе будет такое же отношение: Бидзина Иванишвили выиграет дело, но исполнение, скорее всего, не состоится. Это обычная политическая воля, которую исполняют по указанию неформальных руководителей. Мы знаем, какие процессы идут — существуют неформальные правители, которые управляют миром», — отметил Каха Каладзе.



Кроме того, мэр столицы ответил и на вопрос журналиста о письме адвоката Бидзины Иванишвили, в котором говорится об американских санкциях.



«Назовите это как хотите — работают санкции или не работают. Для нас это не имеет существенного значения, потому что на первом месте — интересы нашей страны и её будущее. Некоторые европейские страны тоже ввели против нас санкции, и мы не можем въехать в эти страны. Когда речь идёт об интересах страны, разговоры о санкциях неуместны. Чтобы я мог свободно перемещаться в странах Балтии, я должен отказаться от интересов своей страны, присоединиться к санкциям, чем нанесу ущерб грузинскому народу, грузинской экономике, государственности и так далее. В мире происходят такие процессы, такая несправедливость, что мы должны защищать интересы нашей страны», — заявил Каха Каладзе.







