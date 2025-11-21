Председатель ЕНД: Иванишвили ради своих денег взял страну в заложники

«Существует большая вероятность, что в Великобритании, несмотря на решение суда, Иванишвили всё же не сможет вернуть 607 миллионов, потому что суд может принять решение не присуждать эти деньги лицу, находящемуся под санкциями США и проверкой со стороны Великобритании», заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава, комментируя процесс, назначенный на 24 ноября в Лондоне, на котором суд должен объявить решение по иску Бидзины Иванишвили на Бермудских островах.



«Иванишвили ради своих денег взял страну в заложники, потому что считает, что эти 607 миллионов, которые на самом деле были предметом частного спора между ним и швейцарским банком, теперь временно присвоены некой скрытой масонской ложей, и чтобы вернуть их, Иванишвили фактически захватил всю страну.



Теперь он пытается доказать Западу, что состоялся как диктатор, и чтобы с ним хотя бы в ранге диктатора разговаривали, чтобы в итоге он смог вернуть эти 607 миллионов. Я могу подтвердить, что во время последних нескольких визитов США в Грузию, которые состоялись при предыдущей администрации, на одночасовой встрече Ираклий Кобахидзе 45 минут говорил именно об этих 607 миллионах долларов, возврат которых сегодня является для Иванишвили главной задачей.



Велика вероятность, что в Великобритании Иванишвили всё равно не сможет вернуть эти 607 миллионов, независимо от решения суда, потому что суд может постановить, что лицу, находящемуся под санкциями США и под расследованием в Великобритании, эти средства не должны быть присуждены. Для Иванишвили деньги – всё, он на самом деле первый безродный: его ничего не интересует больше собственных денег, и он готов торговать страной и людьми, лишь бы добиться возврата своих 607 миллионов. 24 ноября, когда Великобритания должна вынести решение, может оказаться для него очень тяжёлым днём», — заявила Бокучава.



Напомним, адвокат почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, Темо Цикладзе, распространил заявление, в котором комментирует предстоящее судебное заседание, назначенное в Лондоне на 24 ноября.



