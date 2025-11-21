Российских пропагандистов порадовало, что власти Грузии запретили эмигрантам голосовать за рубежом

21.11.2025 12:39





Власти Грузии собираются внести в Избирательный кодекс поправку, запрещающую гражданам страны голосовать на парламентских и муниципальных выборах, находясь за пределами страны. То есть, если раньше грузинские эмигранты могли проголосовать на специальных избирательных участках при посольствах и консульствах, то теперь они смогу сделать это, лишь приехав в Грузию.



По словам спикера грузинского парламента, таким образом правительство защищает выборы от «внешнего вмешательства», а эмигрантов — «от влияния иностранной юрисдикции и политической конъюнктуры».



«Еще один средний палец» Западу

Этот шаг правящей партии «Грузинская мечта» пришелся очень по душе российским и пророссийским пропагандистам.



Их главный аргумент заключается в том, что «Мечта» извлекла урок из опыта Молдовы и не позволит, чтобы судьба выборов решалась голосами проевропейски настроенных эмигрантов.



«Грузины послали ещё один средний палец в сторону Брюсселя и Вашингтона! МОЛОДЦЫ!» — восхищается прокремлёвский Telegram-канал «Лев Мордора».



«Грузины просто красавцы!», — пишет Telegram-канал «ЗеРада», напоминая, что молдавские эмигранты проголосовали за евроинтеграцию, и правительство Грузии «быстро усвоило этот урок».



Кремлевские пропагандисты о Грузии

«Глядя на то, как в Молдове Санду выбрали только зарубежные европейские участки, это действительно здравая идея», — одобряет еще один пропагандистский канал.



Что произошло в Молдове?

На президентских выборах 2024 года в Молдове, действующий президент Майя Санду противостояла пророссийски настроенному Александру Стоянову.



Первый тур не выявил победителя, а во втором туре Майя Санду получила 55,3% голосов.



Всего во втором туре проголосовали около 1,7 миллиона человек. Около 19% из них (примерно 330 000 человек) были эмигранты, живущие в разных странах Евросоюза, Великобритании и США. Это был самый высокий уровень активности диаспоры в истории Молдовы.



И подавляющее большинство диаспоры, около 270 000 избирателей, поддержали Санду.



Параллельно с выборами в Молдове прошёл референдум. Населению был задан вопрос о том, следует ли прописать необходимость европейской интеграции в конституции страны. Сторонники этого решения победили с небольшим перевесом.



«Без до белых перчаток»

«Власти Грузии собираются отменить голосование за границей. Сделали выводы из голосований в Молдавии, где ЕС фактически не скрываясь навязывал результаты выборов этим странам используя фальсификации на зарубежных участках. Данные примеры безусловно приведут к тому, что во многих странах также задумаются над отменой голосования за границей», — пишет российский военный пропагандист Борис Рожин.



При этом, как и другие его «коллеги», Рожин не приводит никаких доказательств того, что в странах ЕС фальсифицируются результаты голосований.





Ещё одна хорошая новость для пророссийского канала «Открытая Украина» заключается в том, что «Грузинская Мечта» намерена упразднить Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации ЕС.



«Европейские технологии одурачивания в Грузии не прижились.», — пишет канал.



«Для суверенитета Грузии — это однозначный плюс», — утверждает, в свою очередь, популярный блогер Татьяна Поп.



По его словам, в Тбилиси «внимательно анализируют украинский опыт с антикоррупционными надсмотрщиками извне».



В целом после начала войны в Украине российские пропагандисты не устают хвалить партию «Грузинская мечта». И похвалы эти стали еще активнее после того, как «Мечта» приняла аналог закона об иноагентах и приостановила процесс вступления Грузии в Евросоюз. Один из главных аргументов, который использует при этом правительство Грузии — защита «суверенитета» и «национальных интересов». Этим же оправдывает свои действия и президент России Владимир Путин.



И вот эта присказка про суверенитет и национальные интересы звучит вновь, в контексте запрета на голосование из-за рубежа.



«Ориентированные на защиту национальных интересов власти Грузии собираются избежать подобного негативного [молдавского] опыта пусть и не самыми демократическими методами», — пишет канал «Мюсли вслух».



Хотя автор канала и называет методы грузинских властей, «не самыми демократическими», но добавляет, что «в условиях постоянного внешнего давления и внутренних попыток раскачать ситуацию им не до белых перчаток».



1,5 миллиона граждан без права голоса

Во время парламентских выборов 2024 года «Грузинская мечта» открыла 67 избирательных участков за рубежом и получила на них лишь 13,49% голосов.



На выборах 2020 года «Мечте» от диаспоры досталось 29% голосов, а в 2016 году — 39,6%.На октябрьских выборах проголосовало 34 296 человек, хотя было зарегистрировано 95 910 избирателей.



В 2024 году «Грузинская мечта» также подверглась резкой критике со стороны эмигрантов, поскольку многие просто не смогли принять участие в выборах из-за нехватки избирательных участков и регистраторов на избирательных участках во многих странах.



По данным Министерства иностранных дел, за рубежом проживают более 1,5 миллиона граждан Грузии. Теперь, согласно новому закону, все они фактически останутся без права голоса, если только не приедут специально ради выборов на родину.





