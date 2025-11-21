Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Эйвазовым

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаятом Эйвазовым, который находится в Грузии с официальным визитом.



На встрече внимание было уделено существующему плодотворному сотрудничеству между двумя странами и перспективам дальнейшего углубления стратегического партнёрства. Было подчеркнуто успешное двустороннее взаимодействие, которое на протяжении многих лет сложилось между правоохранительными ведомствами Грузии и Азербайджана. Отмечено, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран будет способствовать дальнейшему укреплению партнёрства, в том числе в сфере предотвращения, выявления и пресечения преступлений.



Обсуждалась также важность обеспечения стабильности и долгосрочного мира в регионе.



Во встрече приняли участие министр внутренних дел Гека Геладзе, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патаридзе и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев.





