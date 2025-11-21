Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Эйвазовым


21.11.2025   13:12


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаятом Эйвазовым, который находится в Грузии с официальным визитом.

На встрече внимание было уделено существующему плодотворному сотрудничеству между двумя странами и перспективам дальнейшего углубления стратегического партнёрства. Было подчеркнуто успешное двустороннее взаимодействие, которое на протяжении многих лет сложилось между правоохранительными ведомствами Грузии и Азербайджана. Отмечено, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран будет способствовать дальнейшему укреплению партнёрства, в том числе в сфере предотвращения, выявления и пресечения преступлений.

Обсуждалась также важность обеспечения стабильности и долгосрочного мира в регионе.

Во встрече приняли участие министр внутренних дел Гека Геладзе, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патаридзе и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев.


