Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кахиани: Когда нас критикуют за Россию, это лицемерие, многие страны ЕС пытаются наладить торговые отношения с Россией


21.11.2025   14:00


«По мере того как проходит время, становится всё более очевидно, что наша позиция по вопросу экономических санкций против России была правильной и исходила из национальных интересов», – заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани.

По его словам, Грузия не ввела двусторонние санкции, поскольку это было бы губительно для экономики страны.

«При этом, когда нас критикуют по вопросу отношений с Россией, немало государств Евросоюза сами стремятся поддерживать торговые отношения с Россией. Оказывается, Литва ввозит в Россию вдвое больше вина, чем Грузия, канцлер Германии потребовал вывести страну из-под санкций в части нефти. Выясняется, что у стран ЕС есть торговля с Россией в различных форматах. На этом фоне критика в наш адрес — это лицемерие. С одной стороны, они пытаются защищать собственные интересы, но, как видно, интересы Грузии для них ничего не значат, и это представляет экзистенциальную угрозу для нашей страны. Естественно, мы будем защищать наши интересы, поскольку каждый день становится ясно, что наша позиция была правильной», — заявил Георгий Кахиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна