Кахиани: Когда нас критикуют за Россию, это лицемерие, многие страны ЕС пытаются наладить торговые отношения с Россией

21.11.2025 14:00





«По мере того как проходит время, становится всё более очевидно, что наша позиция по вопросу экономических санкций против России была правильной и исходила из национальных интересов», – заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани.



По его словам, Грузия не ввела двусторонние санкции, поскольку это было бы губительно для экономики страны.



«При этом, когда нас критикуют по вопросу отношений с Россией, немало государств Евросоюза сами стремятся поддерживать торговые отношения с Россией. Оказывается, Литва ввозит в Россию вдвое больше вина, чем Грузия, канцлер Германии потребовал вывести страну из-под санкций в части нефти. Выясняется, что у стран ЕС есть торговля с Россией в различных форматах. На этом фоне критика в наш адрес — это лицемерие. С одной стороны, они пытаются защищать собственные интересы, но, как видно, интересы Грузии для них ничего не значат, и это представляет экзистенциальную угрозу для нашей страны. Естественно, мы будем защищать наши интересы, поскольку каждый день становится ясно, что наша позиция была правильной», — заявил Георгий Кахиани.





