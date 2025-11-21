Папуашвили: Законодательные изменения направлены на защиту прав диаспоры

21.11.2025 14:01





«Наши граждане, находящиеся за рубежом, пребывают в иностранной юрисдикции, где грузинское государство не может их защитить, имеет ограниченные возможности защиты, в том числе в части избирательных прав», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Журналисты задали Папуашвили вопрос относительно изменения порядка голосования на выборах для нерезидентов.



По словам Папуашвили, законодательные изменения направлены на защиту прав диаспоры и снятие с неё давления, чтобы её представителей не использовали как инструмент против собственной родины.



«Мы уже говорили, что в мире всё чаще происходят случаи вмешательства в выборы других стран. Об этом говорят и в США, и в разных странах Евросоюза — что вмешиваются в их выборы. Мы это увидели и в 2024 году, когда в наши выборы грубо вмешались представители стран Евросоюза, чтобы получить желаемый для них результат. Они ни перед чем не остановились. В том числе посол ЕС напрямую участвовал в кампании против »Грузинской мечты». Министры иностранных государств проводили здесь митинги. Как мы можем доверять, что в этих странах не будет оказываться давление на наших граждан, чтобы добиться нужного результата? Более того, факты этого есть.



Я вчера тоже говорил: Михаэль Рот, который был председателем комитета по иностранным делам Бундестага, представитель властей Германии, перед выборами 2024 года записал в Берлине видео и участвовал в мобилизации — давлении на избирателей. Когда представитель немецкого правительства говорит тебе, грузинскому гражданину, находящемуся там: »Голосуй против Грузинской мечты», — будучи обычным человеком, разве ты не поверишь представителю немецких властей? Они задействовали граждан Грузии, активистов »Национального движения» и т. д. Диаспора была противопоставлена сама себе. Мы видели факты и в США, и в Германии, и в других странах, где представители самой диаспоры угрожали сторонникам »Грузинской мечты», что донесут на них в Государственный департамент или другие ведомства, или добьются их депортации в странах ЕС.



Было публичное заявление, когда один из грузин, который невзлюбил избирателя »Грузинской мечты», угрожал, что после выборов передаст информацию о нём всем, включая правительство Германии. Таких случаев было немало перед выборами 2024 года, когда часть представителей диаспоры подстрекали своих соотечественников составлять »чёрные списки» и отправлять их в Госдеп или МИДы европейских стран — на тех грузин, у которых позже могли бы найти какие-либо нарушения в статусе пребывания и депортировать. Эти регуляции предусмотрены, в частности, для защиты от таких ситуаций.



Как мы видели, тогда на всё это закрыли глаза, в том числе власти Германии — не было никакой реакции на прямое вмешательство в выборы. У нас нет возможности иметь эффективные механизмы в других странах. Поэтому, чтобы диаспора была защищена от давления и воздействия, мы вводим это правило. Оно действует именно в тех странах, где есть сильная диаспора — Армения, Израиль, Ирландия, Мальта. Именно эти страны имеют диаспоры, которые вносят большой вклад в их развитие. Они не теряют связь со своей родиной, но эти государства защищают своих граждан за рубежом. Защищают от того, чтобы их не использовали как оружие против их собственной страны, чтобы иностранные силы не втягивали их во внутреннюю политическую повестку. Эти изменения служат защите прав диаспоры и снятию давления с неё», — заявил Шалва Папуашвили.



Правила голосования на выборах для нерезидентов меняются. По пояснению председателя парламента Грузии, единственным условием станет участие в голосовании на родине один раз в четыре года.





