TI: в 2025 году мы зафиксировали 48 новых предполагаемых случаев элитной коррупции

По информации международной организации Transparency International Georgia, за последние 6 лет зафиксирован 271 предполагаемый случай элитной коррупции, в которых фигурирует более 227 действующих или бывших высокопоставленных чиновников от «Грузинской мечты», среди них – 38 членов правительства, 40 депутатов, 18 судей и 72 высокопоставленных чиновника муниципального уровня.



«Только в 2025 году мы зафиксировали 48 новых предполагаемых случаев элитной коррупции. Следственные органы, которые уже несколько месяцев заняты внутриклановыми разборками внутри «Грузинской мечты», не заинтересовались ни одним из этих случаев.



Выявленные в 2025 году случаи элитной коррупции включают: распределение крупномасштабных государственных контрактов в пользу собственных компаний и родственников; распределение бюджетных средств и государственного имущества в пользу бизнеса, связанного с правящей партией, в обмен на политические пожертвования; накопление необоснованного имущества и его сокрытие, недекларирование; запрещённая для должностных лиц и скрываемая предпринимательская деятельность; маскировка незаконных доходов под подарки от членов семьи; получение строительных разрешений через коррупционные сделки; незаконное строительство; присвоение государственной недвижимости через приватизацию; присвоение природных ресурсов; принятие законов, написанных под конкретных лиц; давление на судей или использование суда в коррупционных целях; непотизм и фиктивное трудоустройство партийных активистов за счёт государства.



Ситуация с коррупцией в Грузии характеризуется, с одной стороны, впечатляюще низким уровнем мелкой коррупции, а с другой – почти полной безнаказанностью высокоуровневой коррупции. К сожалению, коррупция в Грузии приняла крайнюю форму – «захвата государства». Содержание и масштаб предполагаемых случаев высокоуровневой коррупции, их количество и динамика роста дают основание утверждать, что высокоуровневая коррупция в стране приобретает форму «клептократии».



Органы, ответственные за предотвращение коррупционных преступлений (Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности), оставляют предполагаемые случаи высокоуровневой коррупции без действенного реагирования, особенно если в них фигурируют лица, связанные с правящей партией», — говорится в информации.



