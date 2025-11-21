Папуашвили: Перед выборами 2024 года Михаэль Ротт был вовлечен в мобилизацию и давление на избирателей

В мире все больше отмечается рост фактов вмешательства в выборы других стран, о чем говорят и в США, и разных странах Евросоюза – Когда представитель властей Германии говорит тебе, иди и проголосуй против «Грузинской мечты», а ты гражданин Грузии, находящийся там, как ты можешь не поверить представителю власти, - указанное заявление в связи с поправками, предусмотренными новой редакцией «Избирательного кодекса Грузии» сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, на парламентских выборах 2024 года, глава комитета Бундестага по иностранным делам и представитель властей Германии Михаэль Ротт записал в Берлине видео, и он был вовлечен в «мобилизацию и давление» на избирателей.



По словам Папуашвили, в выборы 2024 года грубо и напрямую вмешивались представители Евросоюза для того, чтобы «получить желаемый для себя результат».



«Наши граждане, находящиеся за рубежом, находятся под иностранной юрисдикцией, где грузинские власти не могут их защитить, в том числе с точки зрения избирательного права. В мире все больше отмечается рост фактов вмешательства в выборы других стран, о чем говорят и в США, и разных странах Евросоюза. Мы это видели в 2024 году, когда в наши выборы грубо и напрямую вмешивались представители Евросоюза для того, чтобы получить желаемый для себя результат. Они не стеснялись ничего, к кампании против «Грузинской мечты» напрямую подключился посол Евросоюза в Грузии, министры иностранных государств проводили здесь митинги. Как доверять, что в своей стране они не оказывали давления на наших граждан, чтобы получить этот результат.



Эти факты есть – господин Михаэль Ротт, глава комитета Бундестага по иностранным делам и представитель властей Германии записал в Берлине видео, и он был вовлечен в мобилизацию и давление на избирателей. Когда представитель властей Германии говорит тебе, иди и проголосуй против «Грузинской мечты», а ты гражданин Грузии, находящийся там, как ты можешь не поверить представителю власти.



Мы также видели факты, когда в США, Германии и других странах представители диаспор угрожали сторонникам «Грузинской мечты» тем, что сдадут их для депортации. Было и публичное заявление, в котором один из местных грузин говорит о том, что пройдут выборы, и информацию о конкретных людей будет передана всем, в том числе и правительству Германии. Такой была ситуация перед выборами 2024 года...



Указанные поправки, в том числе служат и защиты прав диаспоры и снятия с нее давления», - заявил спикер грузинского парламента.





