Хачатурян: Открытие «маршрута Трампа» в Армении не будет представлять никакой угрозы для Грузии

21.11.2025 15:40





«Открытие «маршрута Трампа» через Армению не создаст для Грузии никакой угрозы и не приведёт к каким-либо потерям, наоборот, значение Грузии возрастёт», — заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.



По его словам, реализация проекта откроет новые возможности для Армении, Турции, Ирана, Азербайджана и даже России. Президент Армении отметил, что во время встреч в Тбилиси он не слышал от грузинских официальных лиц каких-либо опасений относительно «маршрута Трампа».



«Всё будет зависеть от нас: если мы хотим жить по-настоящему мирно, если мы хотим решать проблемы с соседями путём компромисса, а не обострения, мы достигнем успеха. Однако, если мы не будем готовы, тогда возникнут проблемы, и мы окажемся в той же среде, что и раньше», — подчеркнул президент Армении.



Хачатурян также заявил, что Грузия выразила готовность оказывать помощь по различным вопросам, в том числе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





