25-й день голодовки — Гедеван Попхадзе призывает граждан принять участие в акции 28 ноября

21.11.2025 15:40





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе вместе с несколькими активистами уже 25-й день продолжает голодовку перед парламентом. Как он сообщил информационному интернет-агентству Interpressnews, они чувствуют слабость, однако прекращать голодовку не собираются.



«Медицинское вмешательство нам не понадобилось. Вечерами для нас вызывают скорую, чтобы проверить общие параметры: давление, сахар – в этом плане показатели в норме. Мы чувствуем слабость, что естественно, ведь идёт 25-й день голодовки. Если 25 дней не принимаешь пищу, организм начинает функционировать совершенно по‑другому.



Мы не думаем о прекращении акции или о том, что нам тяжело, потому что сегодня главное – это Грузия и та реальность, которая сложилась. Все видим, какие законы принимает власть и куда она ведёт страну. По сути, у нашего государства отнимают будущее», — заявил Попхадзе.



Оппозиционер прокомментировал и законодательные инициативы, представленные «Грузинской мечтой» в последнее время.



«Это не грузинский стандарт, потому что сейчас идёт попытка установить в отношениях с людьми путинские стандарты, что снижает уровень защиты прав человека. Похоже, последней чертой будет то, что людей начнут задерживать за белый лист бумаги. Если для того, чтобы улица не была перекрыта, вам нужно 500 или 1000 полицейских, то пусть лучше улица будет перекрыта.



Разговоры о том, почему небольшая группа людей должна перекрывать улицу – бессмыслица. Это явный признак того, что этот режим меняться не собирается и опирается на полицейскую силу. Они хотят остановить народный протест и прекратить сопротивление», — сказал Попхадзе.



Он также призвал общественность присоединиться к акции, запланированной на 28 ноября.



