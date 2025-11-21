Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Заркуа: Оказывается, мы должны согласовывать с брюссельскими бюрократами, кого нам включать в состав делегации. Это нонсенс


21.11.2025   17:25


Оказывается, мы должны согласовывать с брюссельскими бюрократами, кого нам включать в состав делегации. Это нонсенс – нам решать, кто будет в делегации. Как мы до этого не спрашивали об этом Россию, так будет и в случае с европейскими бюрократами, - указанное заявление сделал глава комитета парламента Грузии по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа.

По его словам, Брюссель отказался от встречи потому, что «там не хотят говорить правду, так как в таком случае будут сняты маски со всех обвинений и чернении Грузии, и мы потребуем ответить за это».

« Оказывается, мы должны согласовывать с брюссельскими бюрократами, кого нам включать в состав делегации. Это нонсенс. Почему отложили встречу? - Там не хотят говорить правду, так как в таком случае будут сняты маски со всех обвинений и чернении Грузии, и мы потребуем ответить за это. Поэтому они отказались от встречи. Они обвиняют государство по конкретным вопросам, а с делегацией не встречаются. Почему? – Они боятся, что мы сказали бы правду. Когда здесь были их посланцы, когда мы приняли закон «О прозрачности», мы сказали им, давайте, может, вы правы, давайте обсудим. Никто не вступил в дискуссию. Сейчас продолжается то же, так как дискуссии, борьбы мнений и аргументов они боятся. Они боятся аргументов, так как не правы. Нам решать, кто будет в делегации. Самые компетентные и опытные – таким образом будет укомплектована делегация. Как мы до этого не спрашивали об этом Россию, так будет и в случае с европейскими бюрократами», - заявил Заркуа


