Заркуа: Оказывается, мы должны согласовывать с брюссельскими бюрократами, кого нам включать в состав делегации. Это нонсенс

Оказывается, мы должны согласовывать с брюссельскими бюрократами, кого нам включать в состав делегации. Это нонсенс – нам решать, кто будет в делегации. Как мы до этого не спрашивали об этом Россию, так будет и в случае с европейскими бюрократами, - указанное заявление сделал глава комитета парламента Грузии по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа.



По его словам, Брюссель отказался от встречи потому, что «там не хотят говорить правду, так как в таком случае будут сняты маски со всех обвинений и чернении Грузии, и мы потребуем ответить за это».



