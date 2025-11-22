Папуашвили: Украина сегодня в таком положении, что не может ни продолжать, ни окончить войну

22.11.2025 16:15





Украина сегодня в таком положении, что она не может ни продолжать, ни окончить войну – Именно это хотели, чтобы случилось и с нами, чтобы у нас не было выбора, и мы были поставлены перед 2 плохими выборами, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, «Грузинская мечта» вела осторожную политику, когда «внешние силы и внутренняя оппозиция или НПО тянули нас в войну, так как по горькому опыту мы знаем, как такие войны оканчиваются».



«Когда внешние силы и внутренняя оппозиция или НПО тянули нас в войну, мы сказали о том, что «кто, как не грузины, хорошо знают, как начинаются такие войны и, что самое главное, очень хорошо и по горькому опыту мы знаем, как такие войны оканчиваются», Поэтому наша власти были особенно осторожны, так как мы стояли на краю такой разрушительной войны. В ответ на это мы видели, как лживо бьют себя в грудь, а также ложный героизм у компьютерной клавиатуры, без осмысления со стороны некоторых того, какие угрозы несло в себе сеяние подобной истерики в Грузии.



Тяжелое положение, то, что происходит в Украине. Украина сегодня в таком положении, что она не может ни продолжать, ни окончить войну. Это большой вызов – тяжело и продолжать войну, и окончить ее, так как все эти перипетии и война зашли в тупик. Заявление Зеленского это подтверждает, что предстоит сделать выбор из 2 плохих выборов. Именно это хотели, чтобы случилось и с нами, чтобы у нас не было выбора, и мы были поставлены перед 2 плохими выборами »,- заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





