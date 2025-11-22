Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Майя Санду: Стабильность Европы зависит от независимости, суверенитета и полного гарантирования безопасности Украины


22.11.2025   17:46


По заявлению президента Молдовы Майи Санду, стабильность Европы зависит от независимости, суверенитета и полного обеспечения безопасности Украины.

«Стабильность Европы зависит от независимости, суверенитета и полного гарантирования безопасности Украины», - пишет в социальной сети Майя Санду.

По ее словам, для обеспечения устойчивого мира необходимы единство и желание всех партнеров Украины.


