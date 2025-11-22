Майя Санду: Стабильность Европы зависит от независимости, суверенитета и полного гарантирования безопасности Украины

22.11.2025 17:46





«Стабильность Европы зависит от независимости, суверенитета и полного гарантирования безопасности Украины», - пишет в социальной сети Майя Санду.



По ее словам, для обеспечения устойчивого мира необходимы единство и желание всех партнеров Украины.





