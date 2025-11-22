Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зоделава: Новый грантовый конкурс для НПО будет объявлен в 2026 году


22.11.2025   18:59


В настоящее время проходит второй, более масштабный конкурс грантов, цель которого — не только поддержать гражданскую инициативу, то есть идею проекта, но и укрепить организационные возможности самой организации, — заявила председатель Агентства по управлению государственными грантами Тамар Зоделава.

По её словам, цель инициативы — не единовременное финансирование этих организаций, а побудить их к долгосрочному сотрудничеству с государством ради государственных и общественных идей.

«В первом случае основной отправной точкой грантового конкурса была именно гражданская инициатива, а во втором случае, для получения гранта до 700 тысяч лари, организация должна развиваться сама, иметь свою постоянную команду, структуру, правила, а также в части подотчётности создать социальную медию, веб-сайт и получить эту поддержку. Соответственно, получив такой грант, организация будет развиваться сама и реализовывать проект. Новый конкурс будет объявлен в 2026 году. Наша цель — поддержать много хороших общественных организаций», — сказала Тамар Зоделава.


