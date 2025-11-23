|
Спикер парламента Грузии с официальным визитом посещает Болгарию
23.11.2025 11:37
В рамках официального визита председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили примет участие в 66-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) в столице Болгарии Софии, сообщает пресс-центр парламента Грузии.
Согласно информации, Грузия становится председателем PABSEC, а Шалва Папуашвили возглавит Парламентскую ассамблею Организации Черноморского экономического сотрудничества сроком на шесть месяцев.
В рамках Ассамблеи запланированы выступление председателя парламента Грузии, а также встречи на высоком уровне. В состав делегации, возглавляемой главой парламента, также входят первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, руководитель постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества Ираклий Мезурнишвили и Алуда Гудушаури, первый заместитель председателя Комитета по правам человека парламента Грузии», — говорится в информации.
Официальный визит Папуашвили завершится 24 ноября.
