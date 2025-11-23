Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретится с Папой Римским


23.11.2025   16:47


Завтра у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоится встреча с Папой Римским Львом XIV.

По информации Администрации правительства, в рамках визита также запланирована встреча с государственным секретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролини.

В состав грузинской делегации также входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.


