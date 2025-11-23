Кобахидзе встретится с Папой Римским

23.11.2025 16:47





Завтра у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоится встреча с Папой Римским Львом XIV.



По информации Администрации правительства, в рамках визита также запланирована встреча с государственным секретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролини.



В состав грузинской делегации также входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.





