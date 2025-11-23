|
|
|
Кобахидзе встретится с Папой Римским
23.11.2025 16:47
Завтра у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоится встреча с Папой Римским Львом XIV.
По информации Администрации правительства, в рамках визита также запланирована встреча с государственным секретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролини.
В состав грузинской делегации также входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна