Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия отказалась от проведения этапов кубка мира по сноуборду и могулу


24.11.2025   10:13


Этапы кубка мира по сноуборду в Гудаури и могулу в Бакуриани зимой 2026 года отменены. Об этом сообщает аккаунт этой международной спортивной организации.

«Кубок мира FIS по сноуборд-кроссу изначально запланированный на 30 января — 1 февраля 2026 года, был отменён после решения Федерации лыжного спорта Грузии отказаться от проведения мероприятия. Права на проведение вернулись к FIS, и в настоящее время изучаются возможные альтернативы»- написано в сообщении Fissnowboardracing.

Подобная ситуация коснулась не только грузинских этапов. Аналогичное сообщение размещено и про ещё один турнир, который должен был состояться в январе во Франции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна