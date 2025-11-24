Грузия отказалась от проведения этапов кубка мира по сноуборду и могулу

Этапы кубка мира по сноуборду в Гудаури и могулу в Бакуриани зимой 2026 года отменены. Об этом сообщает аккаунт этой международной спортивной организации.



«Кубок мира FIS по сноуборд-кроссу изначально запланированный на 30 января — 1 февраля 2026 года, был отменён после решения Федерации лыжного спорта Грузии отказаться от проведения мероприятия. Права на проведение вернулись к FIS, и в настоящее время изучаются возможные альтернативы»- написано в сообщении Fissnowboardracing.



Подобная ситуация коснулась не только грузинских этапов. Аналогичное сообщение размещено и про ещё один турнир, который должен был состояться в январе во Франции.





