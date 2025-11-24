Спикер: в войне в Украине у ряда стран ЕС есть свои интересы, так почему граждане ЕС не воюют

24.11.2025 11:43





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если раньше в контексте мирного плана Трампа отмечалась важность только Украины, то теперь к этому добавился и ЕС — как актор участия в соглашении.



Он отметил, что 22 ноября все впервые услышали от европейских лидеров, что по любому мирному плану должно быть «согласие Украины и Европы, здесь, видимо, имеется в виду Евросоюз».



Папуашвили подчеркнул, что это в очередной раз заставляет задуматься о подозрениях, о которых речь идет и внутри самого ЕС, что в этой войне у некоторых стран Евросоюза есть свои интересы.



«Мы видели и реакцию на этот план президента Зеленского о том, что сегодня украинские власти стоят перед двумя сложными выборами, что на самом деле и не является выбором. Факт, что украинские власти в таком положении, что они не могут ни продолжать, ни окончить войну.



Чтобы они ни выбрали, это будет тяжело для украинского народа. Это был тот путь, который под диктовку извне нам предлагали наша оппозиция и НПО, к которому нас толкали.



Напомню, что в марте 2022 года у парламента они проводили митинги с требованием о том, чтобы мы вступили в эскалацию со страной, которая начала огромную войну после Второй мировой войны. Этого они хотели — чтобы и Грузия оказалась в таком положении. Учитывая масштабы нашей страны, это не заняло бы столько времени. Нас бы довели точно до такого же момента.



Грузинское общество точно понимает, с чем мы имели дело, к чему нас толкали, силы, хотевшие втянуть Грузию в эту войну, действовали против интересов Грузии.



Поэтому действующий госсекретарь США назвал эту войну прокси-войной – войной руками марионеток. Видимо, и эти узлы расплетаются, и четко видно, что в отношении этой войны есть прямой интерес в некоторых политических группах Европы»,- отметил Папуашвили.



Он также добавил, если это война ЕС, то «почему на ней не проливается кровь граждан Евросоюза, почему ее на своих плечах несут только украинцы».



«Если это война Евросоюза, если их согласие необходимо для окончания войны, почему они не воюют? Почему на ней не проливается кровь граждан Евросоюза, почему ее на своих плечах несут только украинцы? В конечном счете, все это большое протрезвление для всех, посмотреть на реальность, как ведется международная политика. Никто не обеспокоится интересами нашего народа»,- заключил политик.





