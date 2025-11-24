|
Йоханн Вадефуль: Запрет на вступление Украины в НАТО изъят из 28-пунктного мирного плана
24.11.2025 12:24
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявляет, что прошедшие в Женеве переговоры между США и Украиной принесли «решающий успех» для европейцев.
По его словам, вопросы, связанные с Европой, включая запрет на вступление Украины в НАТО, были исключены из 28-пунктного мирного плана.
В интервью немецкой общественной радиостанции Deutschlandfunk министр отметил, что без участия европейцев и украинцев никакие соглашения приниматься не должны.
«Все вопросы, связанные с Европой, включая вопросы, касающиеся НАТО, исключены из этого плана. Это решающий успех, которого мы достигли вчера. С самого начала было ясно, как мы многократно подчеркивали, что никакие соглашения не должны приниматься без участия европейцев и украинцев», — заявил Йоханн Вадефуль.
Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями США и Украины по мирному плану. После двух раундов этих встреч госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны добились значительного прогресса, однако остаются вопросы, над которыми предстоит продолжить работу.
