Йоханн Вадефуль: Запрет на вступление Украины в НАТО изъят из 28-пунктного мирного плана

24.11.2025 12:24





Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявляет, что прошедшие в Женеве переговоры между США и Украиной принесли «решающий успех» для европейцев.



По его словам, вопросы, связанные с Европой, включая запрет на вступление Украины в НАТО, были исключены из 28-пунктного мирного плана.



В интервью немецкой общественной радиостанции Deutschlandfunk министр отметил, что без участия европейцев и украинцев никакие соглашения приниматься не должны.



«Все вопросы, связанные с Европой, включая вопросы, касающиеся НАТО, исключены из этого плана. Это решающий успех, которого мы достигли вчера. С самого начала было ясно, как мы многократно подчеркивали, что никакие соглашения не должны приниматься без участия европейцев и украинцев», — заявил Йоханн Вадефуль.



Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями США и Украины по мирному плану. После двух раундов этих встреч госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны добились значительного прогресса, однако остаются вопросы, над которыми предстоит продолжить работу.





