Каладзе: Бидзина Иванишвили выиграл различные судебные споры во всех инстанциях, но деньги ему не возвращают

24.11.2025 14:33





«Благодаря нашей принципиальной позиции мы уберегли грузинский народ от войны, и в этом всем главная роль принадлежит именно Бидзина Иванишвили, потому что он не уступает интересы страны», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя процесс в лондонском суде в отношении почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, по которому сегодня будет вынесен вердикт.



По словам Кахи Каладзе, одно дело — какое решение будет принято, и другое — насколько оно будет исполнено.



«Если судить по тому беззаконию, что происходит в последние годы, в отношении Бидзины Иванишвили принимаются сугубо политические решения. В последнее время велся целенаправленный шантаж, хотя господин Бидзина выиграл различные судебные споры во всех инстанциях. Однако из-за политического решения ему не возвращают средства. Давайте подождём и посмотрим, какой будет приговор. Одно — какое решение примут, другое — будет ли оно исполнено», — заявил мэр Тбилиси.



Отвечая на вопрос журналиста, возможно ли, что Иванишвили не возвращают средства из-за санкций США, Каха Каладзе отметил, что санкции были введены несправедливо и являются частью шантажа.



«Это не имеет значения. Мы знаем, что санкции были введены абсолютно несправедливо и без каких-либо объяснений. К тому же, до того как администрация Джо Байдена ввела санкции против Иванишвили, он уже выиграл судебные процессы, а деньги так и не были возвращены. Его внесение в санкционный список тоже было политическим решением. Проводится шантаж Бидзины Иванишвили и его семьи, в том числе — в обмен на уступки интересов страны. Эти процессы продолжаются и сегодня, и я не думаю, что что-то изменится. Бидзина Иванишвили защищает интересы страны. Политика, которую осуществляет «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», направлена на то, чтобы в стране был мир. Благодаря нашей принципиальной позиции мы уберегли грузинский народ от войны. И в этом всем самая главная роль принадлежит именно Бидзине Иванишвили», — отметил мэр столицы.







