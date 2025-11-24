Ани Цитлидзе: Будем надеяться, что переговоры в Швейцарии завершатся с учетом национальных интересов Украины

«Война идёт в Украине, то есть на территории Европы, а значит, в любом мирном плане должны участвовать европейцы и украинцы», — заявила член «Единого национального движения» Ани Цитлидзе.



По её словам, она надеется, что переговоры в Швейцарии завершатся с учётом национальных интересов Украины.



«Сейчас в Швейцарии проходят очень важные переговоры. У нас большая надежда, что это будет победой исторической закономерности, справедливости, торжества добра над злом. Надеемся, что переговоры завершатся таким образом, чтобы в максимальной степени были учтены национальные интересы Украины, поскольку это означает интерес всей Европы, безопасность Европы, в том числе национальную безопасность Грузии. Для нас это, конечно, важно, и мы внимательно следим за этими переговорными процессами в Швейцарии. Мы уверены, что эта самоотверженная борьба Украины против агрессора — России, которая вторглась в Украину и до сих пор убивает детей, — эта праведная борьба украинцев завершится победой Украины, победой европейской цивилизации.



Что касается 28-пунктного плана, стороны всё ещё согласовывают его и вносят изменения. Мы знаем позицию украинцев, знаем позицию европейцев, знаем позицию американцев и также знаем, чего хочет Россия. Однако я уверена, что Украина преодолеет этот сложный период, который наступил после российской военной агрессии, войны, которую она не начинала — войну начала Россия. Украина обязательно защитит свои национальные интересы, обязательно защитит свободу, единство, и я уверена, что она получит поддержку европейцев и американцев в этом», — заявила Цитлидзе.







