Следственная служба Министерства финансов Грузии закупит 74 гибридных автомобиля

24.11.2025 14:46





Следственная служба Министерства финансов Грузии объявила электронный тендер на государственную закупку гибридных автомобилей для оперативных целей.



Следственная служба планирует закупить 74 автомобиля за 5 миллионов 172 тысячи 563 лари. Приём заявок на тендер начнётся 17 декабря 2025 года и завершится через пять дней, 22 декабря.



«Пробег предлагаемого транспортного средства должен составлять не более 50 километров», — пишет Следственная служба.



«При оценке тендерного предложения участник тендера обязан учитывать как стоимость транспортных средств, так и стоимость владения в течение гарантийного срока. В цене участник тендера должен учесть все расходы, связанные с доставкой предмета закупки [транспортировка, регистрация на имя покупателя и т. д.], а также налоги», — гласят условия.



В требованиях тендера часто указывается цвет транспортного средства. Например, Аппарат Парламента Грузии закупит 25 единиц легковых гибридных автомобилей типа седан I класса, которые не должны быть чёрного цвета. Правительство Аджарии закупит 3 новых джипа, цвет которых должен быть серым. Следственная служба Министерства финансов сообщает, что согласует цвет приобретаемых транспортных средств с победителем тендера.



Победитель должен передать транспортные средства Следственной службе поэтапно, не позднее 210 дней после заключения контракта.



«Гарантийный срок на объект закупки должен составлять не менее 5 лет с даты подписания акта приема-передачи на основные агрегаты [двигатель, мост, коробка передач, гибридный агрегат];



Не менее 3 лет или не менее 150 000 километров пробега [в зависимости от того, что наступит раньше] на весь автомобиль, за исключением быстроизнашиваемых деталей и материалов [антифриз, фреон, шины, электрические лампы, электрические предохранители, щетки стеклоочистителя, упорный подшипник коробки передач, диск сцепления коробки передач и опорный диск]», – говорится в тендере.





