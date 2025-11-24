Каладзе: 99% представителей бизнес-сектора вносит пожертвования для «Грузинской мечты», чему вы удивляетесь?

99% представителей бизнес-сектора вносит пожертвования для «Грузинской мечты», - указанное заявление, отвечая на вопрос о победе в тендерах компаний, делающих пожертвования в пользу «Грузинской мечты», сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, это неудивительно, что сегодня бизнес поддерживает ту политику, которую проводит «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».



«Сегодня в целом бизнес в стране свободен, это касается абсолютно всех направлений. Бизнес, который был в кармане у Саакашвили и находился под огромным террором, сегодня абсолютно свободен. То, что страна развивается, мы экономически идем вперед, конечно, очень большая роль во всем этом принадлежит бизнесу. Почему вы удивляетесь, что той политике, которую осуществляет «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», помогают указанные компании, другие представители бизнес-сектора и делают денежные пожертвования, что в этом плохого? Посмотрите, как это происходит в США, это обычный процесс. Тот же процесс, конкуренция. Кто представит лучшие условия, тот и победитель. 99% представителей бизнес-сектора вносит пожертвования для «Грузинской мечты». Это не случайно. Вы должны это осмыслить, проанализировать, зачем? Ответ прост, когда вы были во власти, я расскажу, как это было, если осмыслишь это, поймешь», - так Каладзе обратился к журналисту.



Со своей стороны, журналист обратился к мэру Тбилиси со словами о том, что в период правления «Национального движения» он сам был сторонником экс-президента Михаила Саакашвили, Каладзе ответил: «Я был сторонником, а также критиковал то, что мне не нравится. Я открыто говорил об этом. В отличие от вас, я абсолютно свободный человек, я никогда и ни от кого не зависел, господь дал мне такую возможность, и мне не было сложно заявлять о своих взглядах, о том, что делалось хорошее, а что плохое. Бизнес был у Саакашвили в кармане, бизнесменов арестовывали в 3 часа ночи или к тем, кто был уже арестован, приводили нотариусов и заставляли переоформить бизнес, отнимали его. Сегодня бизнес абсолютно свободен. Не удивляйтесь, что они [бизнесмены] поддерживают ту политику, которую проводит правящая партия».





