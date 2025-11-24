Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе пригласил Папу Римского в Грузию


24.11.2025   15:30


«Я пригласил Папу Римского в Грузию и надеемся, что он посетит страну», — заявил в Риме премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, визит Папы Римского в Грузию будет крайне важным.

«Я пригласил Папу Римского в Грузию. Этот визит будет очень значимым. Как вам известно, в следующем году в Грузии отмечается 17-вековой юбилей принятия христианства, и в этом контексте визит Папы Римского в Грузию был бы очень интересным. Это приглашение я передал Папе Римскому. Надеемся, что он посетит Грузию», — заявил Ираклий Кобахидзе.


