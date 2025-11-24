Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия стала страной - председателем PABSEC и BSEC, а Шалва Папуашвили — президентом Ассамблеи


24.11.2025   15:37


Грузия стала страной-председателем Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества стран Черного моря (PABSEC) сроком на шесть месяцев, а председатель парламента Шалва Папуашвили — президентом PABSEC.

По информации парламента Грузии, в рамках председательства страна будет работать над усилением парламентской дипломатии и продвижением региональной связности с целью развития «Среднего коридора».

«Передача председательства состоялась в столице Болгарии, Софии, в рамках 66-й Генеральной ассамблеи PABSEC, в которой участвует парламентская делегация Грузии под руководством Шалвы Папуашвили», — отмечается в сообщении парламента Грузии.

В состав делегации входят: первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, глава постоянной парламентской делегации Грузии в Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества стран Черного моря Ираклий Мезурнишвили, а также первый заместитель председателя комитета парламента по защите прав человека Алуда Гудушаури.


