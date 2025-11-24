Кому правитлеьство Грузии выдало гранты?

Несколько дней назад Государственное агентство управления грантами объявило результаты открытого конкурса малых грантов и опубликовало список 17 организаций, получивших государственный грант — всего 1 657 775 GEL. Каждая организация получила из госбюджета около 100 тысяч лари.



Среди победивших организаций четыре зарегистрированы совсем недавно — летом 2025 года.



В список победителей вошли:



◾️ Общество Красного Креста Грузии: хотят усилить социальные услуги в Кутаиси и содействовать развитию профессиональной услуги ухода на дому. Грант 100 000 GEL.



◾️ Агентство развития демократии: грант на проект «Программа позитивного родительства в регионах». Грант 99 980 GEL.



◾️ Национальная сеть женщин с ограниченными возможностями: проект направлен на поддержку участия людей с ОВЗ в общественной жизни через развитие инклюзивной психологической помощи. Грант 99 997 GEL.



◾️ Экологическая ассоциация «DEA»: проект «Зелёные коридоры и защита птиц в буферных зонах Колхидского национального парка». Грант 99 366 GEL.



◾️ Общество психиатров Грузии им. Авлипа Зурабашвили: проект по содействию созданию национальной программы по деменции. Грант 93 480 GEL.



◾️ Enagrama — внедрение AI в систему образования: в Национальном центре развития качества образования должен быть внедрён грузиноязычный разговорный AI-ассистент «Enagrama». Грант 100 000 GEL.



◾️ Центр вовлечённости и участия CPC: повышение эффективности сакребуло. Грант 99 920 GEL.



◾️ «Общественный защитник»: проект по выявлению и анализу социального, экономического, образовательного и гражданского положения, потребностей и барьеров участия женщин и девушек — представителей этнических меньшинств. Грант 99 968 GEL.

*Ранее зарегистрировались в реестре иноагентов.



◾️ Фонд исследования и поддержки аутизма: создание тепличного хозяйства на базе Национального центра аутизма для развития навыков самостоятельной жизни у людей с аутизмом и улучшения их социальной интеграции. Грант 99 535 GEL.



◾️ Центр культуры, образования и спорта Союза слепых Грузии: проект по поддержке образования, искусства и спорта для людей с нарушением зрения. Грант 99 910 GEL.



◾️ Национальный институт дебатов и образования: развитие soft skills у молодёжи в регионах, поддержка гражданских инициатив и адвокация местных вопросов. Грант 100 000 GEL.



◾️ Фонд реабилитации подростков с инвалидностью и диабетом Art Hall+: проект «Молодёжный подкаст — микрофон Art Hall», защита прав и развитие возможностей молодёжи через создание и распространение оригинальных подкаст-выпусков. Грант — 99 825 GEL.



◾️ Союз слепых и глухих Абхазии «Hera»: использование вспомогательных технологий в инклюзивном обучении слепых и слабовидящих учеников через аудиокниги. Грант 70 495 GEL.



◾️ Шахматный клуб «Merani»: проект создания инклюзивного шахматного клуба для детей с аутизмом. Грант 100 000 GEL. Зарегистрирован в августе 2025 года.



◾️ Центр исследований демографии и здоровья Грузии: изучение тенденций снижения рождаемости и комплексное исследование факторов, определяющих падение рождаемости в контексте Грузии. Грант — 97 900 GEL. Организация зарегистрирована в июне 2025 года.



◾️ Новый Грузинский Хаб: проект по усилению вовлечённости и компетенций родителей в области инклюзивных отношений, эмоционального интеллекта, равноправной коммуникации и социальной интеграции. Грант — 99 729 GEL. Основан в марте 2025 года.



◾️ Центр исследований мира: проект по содействию сокращения социальной дистанции, выявление стереотипов и социальная интеграция в Марнеули. Грант — 97 950 GEL. Зарегистрирован 22 июля 2025 года.



О деятельности недавно основанных организаций почти ничего не найдено в открытом доступе, сообщает RadioTavisupleba.



Их теперь называют GoNGO (Government-Organized Non-Governmental Organization) — правительственные НПО. Действуют в странах, где власти пытаются контролировать гражданский сектор, ослаблять критические голоса или улучшать свой международный имидж. Распространены в авторитарных и полуавторитарных системах (РФ, РБ, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай, Египет, Иран, Эфиопия, Руанда и др.).





