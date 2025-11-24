|
Трамп не вникал в детали «мирного плана» по Украине — The Washington Post
24.11.2025 15:47
Президент США Дональд Трамп фактически не был вовлечён в разработку 28-пунктного мирного плана по завершению войны России против Украины. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.
По словам источника, когда Трампу докладывают: «Мы попытаемся заключить соглашение», он отвечает: «Отлично, посмотрим, что можно сделать».
«И это весь уровень его погружения в детали», — уточнил собеседник издания.
Чиновник также рассказал о хаотичной реакции внутри Белого дома после появления информации о плане:
«Весь день царил полный беспорядок, потому что даже разные подразделения Белого дома не понимали, что происходит. Это позорно».
Накануне в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций. Белый дом заявил о «значительном прогрессе» и представлении «обновлённой и уточнённой» концепции мирного плана.
Подробности изменений в 28-пунктный план Трампа, который критиковали за чрезмерную лояльность к России, не раскрываются.
