Кобахидзе встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролини

24.11.2025 17:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с государственным секретарём Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролини.



По информации правительства Грузии, на встрече было подчеркнуто дружеское сотрудничество между Грузией и Святым Престолом, основанное на богатом историческом наследии и христианской культуре.



«Состоялась встреча с государственным секретарём, на которой мы обсудили сотрудничество между Ватиканом и Грузией. Мы поблагодарили наших друзей за поддержку, которую они оказывают нашей стране. Мы говорили о вызовах, стоящих перед нашей страной и вокруг неё. Беседа была очень интересной. Всё это укрепляет нашу уверенность в том, что тесное сотрудничество между Грузией и Ватиканом будет продолжено», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Во встрече приняли участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, министр культуры Тинатин Рухадзе, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани и чрезвычайный и полномочный посол Грузии при Святом Престоле Давид Меквабишвили.





