Иванишвили выиграл суд над Credit Suisse в третьей инстанции, но денег не получит

24.11.2025 17:25





24 ноября судебный комитет Тайного совета Лондона (JCPC) по делу «Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd. против Иванишвили» опубликовал окончательное решение, в рамках которого суд оставил в силе компенсацию в размере 607 млн $ за причиненный Иванишвили ущерб, что связано с мошенничеством, совершенным бывшим банкиром швейцарского банка Credit Suisse.



Суд постановил, что страховая компания нарушила свои договорные обязательства и надлежащее дискреционное управление активами на сумму около 750 млн $, в результате чего компенсация в размере 607 млн $ в конечном итоге осталась в силе.



Однако из-за санкций США Иванишвили может не получить указанную сумму.



Между тем Cовет отклонил жалобу Иванишвили на мошенническое введение в заблуждение и постановил, что петиция больше не рассматривается в связи с истечением срока, установленного законодательством Грузии.



США ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного председателя Бидзины Иванишвили 27 декабря 2024 года. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно.



Напомним, в сентябре 2022 года основатель партии «Грузинская мечта» и олигарх Бидзина Иванишвили на суде в Сингапуре заявил, что Credit Suissе не принял своевременно меры, чтобы он не лишился 1.27 млрд долларов. Он обвинил банк в том, что его руководству не удалось защитить его инвестиции, также защитить его от потерь, которые связаны с мошенничеством, которое провернул женевский банкир Патрис Лескодрон.



Иванишвили судится с Credit Suissе из-за 800 млн $. Он обвиняет банк в том, что потерял большие деньги из-за бывшего менеджера Credit Suissе — Лескодрона. Осужденный за мошенничество Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.



У Иванишвили с банком Credit Suisse несколько судебных тяжб. Одну он выиграл – банк выплатит олигарху 500 млн $.



Очередной виток противостояния Иванишвили и Credit Suisse начался после вторжения России в Украину. Распространилась информация, что банк заморозил счет Иванишвили на сумму 2.7 млрд фунтов стерлингов на том основании, что деньги, возможно, имеют российское происхождение.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





