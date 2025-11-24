Судебный комитет отклонил жалобу дочерней компании «Credit Suisse» против Иванишвили

24.11.2025 17:29





Судебный комитет Тайного совета опубликовал окончательное решение по делу Бидзины Иванишвили (прим. почетный председатель партии «Грузинская мечта») и «Credit Suisse».



Суд единогласно отклонил жалобу дочерней компании «Credit Suisse» - CS Life против Бидзины Иванишвили. Суд также счет недопустимой встречную жалобу.



Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, обязывавшие швейцарский банк возместить ущерб Бидзине Иванишвили.



«Тайный совет единогласно отклонил апелляционную жалобу CS Life по всем вопросам, за исключением точной даты начала возмещения ущерба. Совет также отклоняет встречную жалобу.



По заключениям совета, апелляционная жалоба CS Life не может быть удовлетворена, за исключением одного аспекта. Это касается дат начала оценки ущерба. Сумма возмещения ущерба должно быть рассчитана повторно, для полиса Meadowsweet с 31 октября 2011 года (вместо 30 сентября 2011 года) и для полиса Sandcay с за ноября 2012 года (вместо 30 сентября 2012 года). При проведении расчетов к фактической стоимости активов до дат начала должен быть прибавлен любой ущерб, вызванный неавторизированной транзакцией в тот период, когда премия принадлежала CS Life до начала полиса», - говорится в пресс-релизе о решении Судебного комитета Тайного совета по делу - ООО Credit Suisse Life (Бермуды) (истец) против Бидзины Иванишвили и 6 других лиц (ответчики).





