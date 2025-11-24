Ника Мелия: Мы должны отпустить всех политиков в свободное плавание

24.11.2025 18:32





«Один из политиков назвал меня «продавшимся и договорившимся» с Иванишвили, с такими людьми я не смогу находиться в одном пространстве, мне много есть что сказать с конкретными фактами, но я воздерживаюсь», — заявил на судебном заседании член коалиции «За перемены» Ника Мелия.



По словам Мелия, сейчас важно, чтобы политик смог «обнаружить себя среди народа».



«Скажу пару слов о том, как, на мой взгляд, можно выбраться из этого болота. Уверен, внутренний протест останется — протест, который проявит себя в нужное время и в нужных обстоятельствах. Думать сейчас о партийном эгоизме — это не просто аморально, это полностью отсталость. Стыдно сегодня думать о партии, о фракции. В тюрьме я много думал о запрете партий, удивитесь, но у меня парадоксальная позиция. Если бы нужно было «подыграть» этому безумию, я бы согласился — уверен, настоящая политика будет выстроена с нуля. Все политики должны перейти в свободное плавание. Сейчас нам нужно найти себя в народе. К сожалению, многие люди не находятся среди народа — это может иметь множество объяснений. Партийная политика — дело десятое. Хочу выразить солидарность людям, которые уже 29 дней голодают на проспекте Руставели, хочу пожелать им и всем людям в этой борьбе стойкости и силы говорить правду. Не сомневаюсь, что если мы проявим крепкие нервы, победа неизбежна. Репрессии со стороны режима — лишь их инструмент, и то, что они делают, направлено на то, чтобы подорвать нашу веру. Огромное значение имеет то, что мы говорим друг другу, даже то, что говорят в телеэфирах, что они транслируют», — заявил Мелия.



По его словам, важно, чтобы на акцию, запланированную на 28 ноября, пришло много людей.



«Может быть, человек не сможет прийти на акцию, но даже когда он разговаривает с соседом за чашкой кофе, он должен излучать уверенность. Хочу попросить всех, для кого важна моя позиция, чтобы 28 ноября нас было много. К сожалению, люди потеряли веру, но мы должны поддерживать друг друга — история запретила поражение. Их расчёт — лишить нас сил. Мы должны разработать долгосрочный план, чтобы в короткие сроки добиться победы — а долгие годы делали наоборот. Давайте планировать на длинную дистанцию и постараемся пройти её максимально быстро. Один из политиков назвал меня «продавшимся и договорившимся» с Иванишвили, с такими людьми я не смогу находиться в одном пространстве, мне много есть что сказать с конкретными фактами, но я воздерживаюсь. Ему и его нескольким сторонникам это передадут, и меня радует, что абсолютное большинство его сторонников не поддержали его позицию. Рядом с таким обвинителем вы не увидите меня даже на одном гектаре», — заявил Ника Мелия.







