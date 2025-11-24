Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Шалва Папуашвили встретился с президентом Болгарии


24.11.2025   19:51


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Согласно информации пресс-службы парламента, на встрече было отмечено, что дружеские и добрососедские отношения между Грузией и Болгарией насчитывают века.

Шалва Папуашвили выразил благодарность Болгарии за поддержку территориальной целостности Грузии, а также за значимое участие Болгарии в миссии мониторинга Европейского союза в Грузии.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая межпарламентские отношения. Шалва Папуашвили выразил готовность к активизации связей между законодательными органами двух стран.

На встрече было подчеркнуто значение содействия сотрудничеству и усилению связности между Грузией и Болгарией как странами Черноморского региона. Шалва Папуашвили приветствовал участие Болгарии в проекте подводного кабеля Черного моря.

Обсуждались также отношения между Грузией и Евросоюзом. Шалва Папуашвили заявил, что Грузия продолжит работу по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Он также подчеркнул важность Грузии как страны «Среднего коридора» для содействия энергетической независимости Европы.

Встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили и парламентской делегации в Болгарию, связанного с участием в Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC). В состав парламентской делегации входят: глава постоянной делегации Грузии в PABSEC Ираклий Мезурнишвили, первый заместитель председателя комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Алуда Гудушаури.


