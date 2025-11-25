|
Генсек НАТО выразил обеспокоенность происходящим в Грузии
25.11.2025 10:23
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не наивен, когда речь идет о ситуации в Грузии. Он отметил, что в Альянсе обеспокоены тем, что происходит в Грузии.
«Мы очень обеспокоены и четко сказали об этом грузинам. Мы сотрудничаем с ними, и, на мой взгляд, это сотрудничество служит тому, чтобы иметь канал, через который мы можем выразить нашу озабоченность.
И давайте посмотрим на это немного холистически (целостно — ред.), потому что есть Грузия, но мы также видим, что происходит между Арменией и Азербайджаном, где, похоже, ситуация намного лучше, в том числе благодаря тому, что делает президент Трамп.
Поэтому я бы рассматривал Грузию в контексте целого Южного Кавказа», — заявил он.
