Генсек НАТО выразил обеспокоенность происходящим в Грузии

25.11.2025 10:23





Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не наивен, когда речь идет о ситуации в Грузии. Он отметил, что в Альянсе обеспокоены тем, что происходит в Грузии.



«Мы очень обеспокоены и четко сказали об этом грузинам. Мы сотрудничаем с ними, и, на мой взгляд, это сотрудничество служит тому, чтобы иметь канал, через который мы можем выразить нашу озабоченность.



И давайте посмотрим на это немного холистически (целостно — ред.), потому что есть Грузия, но мы также видим, что происходит между Арменией и Азербайджаном, где, похоже, ситуация намного лучше, в том числе благодаря тому, что делает президент Трамп.



Поэтому я бы рассматривал Грузию в контексте целого Южного Кавказа», — заявил он.



Источник: SOVA

