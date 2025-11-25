Лидер ЕНД: Иванишвили должен понимать, что получит обратно миллиард долларов, если вернет гражданам Грузии страну

25.11.2025 15:19





Председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что Иванишвили должен понимать: он сможет вернуть миллиард долларов только в том случае, если вернёт гражданам Грузии страну, вернёт Грузию на путь евроатлантического развития и восстановит мир в стране.



По словам Бокучавы, Иванишвили не должен прислушиваться к подчинённым, которые его обманывают.



«Дело, по которому вчера Лондонский суд вынес решение, фактически началось несколько лет назад. Ещё 29 февраля 2024 года суд Бермуд предоставил Credit Suisse Life право обратиться в высшую судебную инстанцию и одновременно отказал Бидзине Иванишвили в получении принадлежащих ему 607 миллионов долларов до судебного решения. Суд Бермуд требовал от Иванишвили банковскую гарантию от какого-либо западного банка, которую он, по-видимому, не смог получить. Уже тогда рассматривался вопрос о введении санкций против Иванишвили, что делало его ненадёжным для западных финансовых институтов. Для подтверждения его ненадёжной репутации суд Бермуд опирался на выводы Европарламента, Еврокомиссии, Государственного департамента США и других международных организаций. Это объясняет, почему российская пропаганда устроила истерию и бурную реакцию на резолюцию ПАСЕ, Европейской народной партии и союзных групп, принятую недавно в Стамбуле.



После решения суда Бермуд Министерство финансов США наложило санкции на Бидзину Иванишвили за действия, подрывающие демократическое и евроатлантическое будущее Грузии, а также за сотрудничество с Россией. США признали Иванишвили агентом влияния России и ограничили его доступ к 461 миллиону долларов, присуждённым ему в аналогичном деле против Credit Suisse Life судом Сингапура.



Таким образом, после вчерашнего решения Лондонского суда у Иванишвили нет иллюзий относительно получения 607 миллионов долларов. Это видно и по заявлениям его адвоката. Огромная сумма, более миллиарда долларов, теперь должна быть выплачена крупным финансовым гигантом UBS, купившим обанкротившийся Credit Suisse, но Иванишвили получить её не может. Это и является реальной причиной его недавнего раздражения. Его подчинённые, часто невежественные или трусливые, обманывают его, утверждая, что он сможет вернуть миллиард, захватив политических заложников или политзаключённых. Все попытки снять санкции предыдущей американской администрации абсолютно бесперспективны. Некоторые бизнесмены и, к сожалению, несколько спортсменов пытаются работать над этим с нынешней американской администрацией, но их усилия не воспринимаются всерьёз.



При этом вполне реально, что против Иванишвили будут введены британские финансовые санкции — настоящий кошмар для любого российского олигарха, обойти которые невозможно даже теоретически, даже если американские санкции будут сняты. Более того, такое решение ускорит введение британских санкций. Безотчётные мольбы Арчила Гачечиладзе в Лондоне не помогут избежать их. Иванишвили должен понимать: он вернёт этот миллиард долларов только тогда, когда вернет страну своим гражданам, вернёт Грузию на путь евроатлантического развития и восстановит мир в стране. Он должен это осознать и поверить. Не следует слушать трусливых, невежественных подчинённых, которые его обманывают. Нужно прекратить метания ради возврата миллиарда долларов, ведь существует конкретный путь и конкретные действия, которые он может предпринять», — заявила Тина Бокучава.





