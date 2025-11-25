Спикер парламента Грузии встретился с делегацией Великой национальной ассамблеи Турецкой Республики

25.11.2025 16:04





Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с председателем группы дружбы Турция–Грузия Великой национальной ассамблеи Турецкой Республики Фарухом Челиком и членами группы. Об этом сообщает парламент Грузии.



По их информации, стороны подчеркнули крепкую дружбу между Грузией и Турцией.



«Шалва Папуашвили выразил соболезнования в связи с авиационной катастрофой военно-транспортного самолёта Военно-воздушных сил Турецкой Республики на территории Грузии. В этом контексте Фарух Челик отметил ценное участие и большую поддержку со стороны грузинской стороны, чем, по его словам, Грузия подтвердила истинную дружбу.



На встрече была отмечена положительная динамика визитов высокого и высшего уровня в течение 2025 года. Шалва Папуашвили вспомнил о состоявшемся в июне продуктивном визите в Турецкую Республику, который придал новый импульс межпарламентским отношениям.



Стороны обсудили парламентское сотрудничество, прочные связи между группами дружбы и отраслевыми комитетами. Было отмечено стремление к дальнейшему углублению двусторонних отношений, а также важность сотрудничества в трёхстороннем формате между Грузией, Турцией и Азербайджаном.



Шалва Папуашвили выразил благодарность турецкой стороне за поддержку Грузии на различных международных платформах. Во встрече также принял участие руководитель группы дружбы парламента Грузии с Турцией Георгий Чкония», — говорится в информации парламента.





