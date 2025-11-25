Саакашвили утверждает, что ни разу не упоминал и не подразумевал в своем письме Нику Мелия

25.11.2025 16:36





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на заявление бывшего председателя партии ЕНД Ники Мелия, находящегося в настоящее в заключении.



В своем заявлении Мелия заявлял, что не может сотрудничать с теми, кто клевещет на него. В тексте нигде не значится, что заявление адресовано Михаилу Саакашвили, однако контекст указывает именно на это.



«(...) несколько недель назад один из оппозиционных политиков, в том числе и меня, назвал продавшимся Иванишвили и сторговавшимся с ним.



С моей стороны, невозможно сотрудничать с политиком, который обвиняет тебя в сделке с Иванишвили — с тем Иванишвили, которого я называю проводником интересов российского режима.



Когда он бросает такое клеветническое обвинение и где-то позднее (в тексте — ред.) говорит, что, несмотря ни на что, мы должны жить дружно, — моя личная позиция такова, что вы никогда не увидите меня в одном помещении с такими людьми.



Вы знаете, у меня есть много конкретных фактов, которые я могу рассказать о периоде 2021-2023 годов. Я рад, что подавляющее большинство его партии не разделило его позицию,<…>.



Меня, Нику Мелия, вы никогда не увидите даже на одном гектаре с этим обвинителем — в одном пространстве, в одной физической среде», — заявил оппозиционер на своем судебном процессе.



В ответном заявлении Саакашвили отметил, что ни разу не упоминал и не подразумевал в своем заявлении Нику Мелия, а говорил и «клане Гилаури или любом другом «бизнесмене», связанном с Иванишвили».



«Что касается заявления Ники Мелии, то в моём посте от 2 ноября об этом не упоминалось и не подразумевалось, ничего похожего на то, о чём говорит Ника.



То же самое относится и к моему другому другу, Нике Гварамия. Я высоко ценю многолетнюю борьбу обоих Никасов, за которую они заплатили цену в виде двух политических тюремных сроков. В последний раз их посадили за то, что они заняли достойную позицию в отношении комиссии по государственной измене.



Красная линия, в то время, когда нет общего врага, которого нужно победить, в целом, только безоговорочное единство спасёт нас в этот трудный момент, и было бы большой ошибкой нападать друг на друга.



Страну нужно спасать, и если мы пойдём на поводу у личных эмоций и конкурирующих эго, в этот критический момент история нам не простит.



Мой пост три недели назад был посвящён тому, чтобы не допустить клан Гилаури или любого другого «бизнесмена», связанного с Иванишвили, в политику, и я твёрдо стою на этой позиции. После победы мы должны принять закон об исключении олигархов от политики (я один из соавторов такого закона, принятого на Украине).



В целом, я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что единство просто безальтернативно, «Революция роз» победила именно благодаря единству разных лидеров. Хорошо, что представители партий очень сдержанно прокомментировали эту историю.



Ну, Ника, мы же не на гектаре, а в одной камере друг от друга, на третьем этаже тюрьмы, и мы бы и здесь могли уладить любые недоразумения.



Свободу Нике Мелии и всем политзаключённым!» — пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.





