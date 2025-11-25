Значение Грузии выходит за рамки определения государства Черного моря - министр экономики

25.11.2025 17:37





«Грузия, расположенная на перекрёстке Европы и Азии, выходит за рамки определения лишь как причерноморского государства. Наша страна является воротами, партнёром и мостом между регионами, будущее которых становится всё более взаимосвязанным», – заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, выступая в Лондоне на 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации ООН.



По оценке министра, идентичность и благосостояние Грузии как морской страны всегда определялись теми водами, которые соединяют континенты, культуры и экономики.



«Траектория экономического развития Грузии однозначно сильная — в 2021–2024 годах средний реальный рост ВВП составил 9,8%. Эта динамика сохранялась и в 2025 году: за первые девять месяцев экономика выросла на 7,8%. Данный рост в значительной степени обусловлен транспортным, логистическим и морским секторами, что подчёркивает роль связности и прочных цепочек стоимости как фундаментальной движущей силы нашего экономического благополучия», – отметила Мариам Квривишвили.



По словам министра, Грузия предстает перед странами-членами IMO как надёжный партнёр, стремящийся к созданию основанного на сотрудничестве, взаимосвязанного и устойчивого морского будущего.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





