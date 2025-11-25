Прогресс, достигнутый в морском секторе Грузии, полностью соответствует целям нашей организации - Генсек IMO

25.11.2025 20:01





Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) ООН Арсенио Домингес заявил, что прогресс, достигнутый Грузией в морском секторе, полностью соответствует целям организации. Об этом он сообщил после встречи с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



По словам Домингеса, встреча с Мариам Квривишвили была плодотворной.



«Мы обсудили не только поддержку, которую Международная морская организация и в дальнейшем окажет Грузии как активному члену организации, но также подчеркнули прогресс, достигнутый страной в морском секторе, который, безусловно, полностью соответствует целям нашей организации», — заявил Арсенио Домингес.



На встрече обсуждалось успешное участие Грузии в проектах, которые реализуются под эгидой IMO. Также разговор касался текущих тенденций и реформ в морском транспортном секторе Грузии, а также крупных инфраструктурных проектов, которые в будущем усилят роль Грузии как морской транспортной страны в регионе. Отдельно был сделан акцент на системе образования и сертификации грузинских моряков.



Генеральный секретарь организации дал положительную оценку результатам, достигнутым Грузией в морском секторе в последнее время, и выразил поддержку стране в будущем.



На встрече стороны также обсудили деятельность как организаций ООН, так и морских администраций, а также перспективы улучшения морского сектора.







