Хухашвили: Никто не отбирает у Иванишвили деньги, но ему говорят, что он их получит, когда будет вести себя порядочно

25.11.2025 22:19





«Никто не отбирает у Иванишвили деньги, эти деньги его, но ему говорят, что он их получит, когда будет вести себя правильно», — заявил грузинский эксперт Гия Хухашвили в связи с решением Лондонского суда по делу Бидзины Иванишвили и швейцарского банка «Credit Suisse».



По словам Хухашвили, это образец цивилизованного мира.



«Такова модель того, как существует цивилизованный мир. Одно дело - юридический процесс, процесс правосудия, и здесь, естественно, суд, независимо от того, что говорят в Тбилиси, абсолютно независим. Они выносят вердикт согласно закону, своим убеждениям, и, соответственно, Бидзина Иванишвили выигрывает этот процесс. Это юридическая сторона, но есть и политическая.



Одно дело правосудие - да, сэр, оно принадлежит вам, но вы его не получите, пока вашим судьей будет Мурусидзе, пока у вас не будет суда, каким вы пользуетесь у меня. Пока у вас не будет такого суда, вы его не получите. Никто не отнимет этих денег у Бидзины Иванишвили, Бидзина Иванишвили не останется голодным, у него ещё много 600 миллионов. Голодать он не будет, так, чтобы мы его тут пожалели, эти деньги его, но ему говорят, что вы получите эти деньги только тогда, когда будете вести себя порядочно и сделаешь для других, для тех, кто от тебя зависит, того, чего желаешь для себя», — заявил Гия Хухашвили в эфире телеканала «Пирвели».



Судебный комитет Тайного совета Великобритании, являющийся Верховным апелляционным судом Великобритании, опубликовал своё окончательное решение по делу Бидзины Иванишвили и швейцарского банка Credit Suisse.



Этим решением суд единогласно отклонил иск CS Life, дочерней компании Credit Suisse, против Бидзины Иванишвили по всем вопросам, за исключением точной даты начала оценки ущерба. Суд также отклонил встречную апелляцию.



Таким образом, суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, обязывающие швейцарский банк возместить Бидзине Иванишвили ущерб.





