Посол Германии: я никогда не вмешивался и не стану вмешиваться во внутренние дела Грузии

Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что его попросили сделать заявление о том, что он никогда не нарушал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, никогда не вмешивался во внутреннюю политику Грузии и никогда не поддерживал какую-либо политическую партию в Грузии.



На уточняющий вопрос журналиста о том, кто именно попросил Фишера сделать это заявление, дипломат ответил: «Не правительство Германии, так сказать местные, и давайте на этом закончим — не хочу участвовать в грузинских дискуссиях и вызывать эмоции».



«Сначала я должен сделать большое, жирное опровергающее заявление. На самом деле, меня попросили сделать такое заявление, и я с удовольствием сделаю это для цитирования, публично, и заключается оно в следующем: я немецкий дипломат, я представляю здесь интересы Германии и Германию как часть Евросоюза, поэтому я частично представляю здесь интересы и Евросоюза тоже. Я никогда не вмешивался и никогда не стану вмешиваться во внутреннюю политику Грузии, во внутренние дела Грузии», — заявил посол.



Фишер отметил, что никогда не поддерживал ни поддерживал ни одну политическую партию в Грузии — «я этого не делал и не буду делать, я никогда не нарушал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях».



«В 4-м предложении Статьи 3 Венской конвенции написано, что одной из обязанностей дипломатического агента является сбор информации о стране, куда он направляется, всеми законными способами и передача ее в свою страну. Никто не может предъявить ничего, что доказывало бы, что я совершил что-то незаконное.



Я приношу извинения за это большое, жирное заявление с опровержением, но я знаю, что после этого интервью меня обвинят во всех трех перечисленных проблемах, но ни одно из этих обвинений не было и не будет правдой», — заявил Петер Фишер.



Напомним, представители «Грузинской мечты» часто выступали с критикой посла Германии в Грузии Петера Фишера, обвиняя его в том, что он критикует власти за внешнеполитический курс и является сторонником оппонентов власти, выступает против властей страны, нарушая Венскую конвенцию, согласно которой дипломаты, аккредитованные в конкретной стране, должны не занимать чьей-то позиции, а представлять интересы своего государства.



Посол Германии Петер Фишер даже был вызван в МИД Грузии, что было расценено дипломатом как «дипломатической санкции».





