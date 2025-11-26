Саакашвили: «То, что сейчас делает диктатура, лишь журнал, у нее намного ужасные планы»

«То, что сейчас делает диктатура, лишь журнал, у нее намного ужасные планы», - об этом в Фейсбук пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили вспоминает события 2008 года и пишет, что то, что тогда не удалось сделать русским, сейчас завершил Иванишвили (прим. Бидзина Иванишвили – почетный председатель «Грузинской мечты»).



«Многие не знают, что эскалация в августе 2008 года началась с того, что в начале месяца оккупанты пытались взорвать машину, в которой находился Дмитрий Санакоев, на объездной дороге у села Курта. Тогда Санакоева спас бронированный автомобиль, несколько членов его охраны получили ранения.



Это показывает, как раздражала врага легитимная администрация Цхинвальского региона под руководством Санакоева.



То, что тогда не удалось сделать русским, сейчас завершил Иванишвили. Указанная администрация была избрана десятками тысяч жителей Цхинвальского региона, и это было юридической связкой беженцев из Цхинвальского региона со своим местожительством.



Администрация Санакоева была неопровержимым символом того, что мы имеем дело не с этническим конфликтом, а с внешним агрессором, исходя из этого, легитимная администрация на 100% упразднена по указке русских.



Мое заключение следующее - то, что сейчас делает диктатура, лишь журнал, у нее намного ужасные планы»,- пишет в социальной сети Саакашвили.





