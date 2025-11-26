«Лело – Сильная Грузия» требует обнародования соглашения по проекту «Eagle Hills»

26.11.2025 12:30





Член партии «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе прокомментировал слушание премьер-министра Ираклия Кобахидзе в парламенте в порядке интерпелляции.



По словам Купрадзе, Кобахидзе на пленарном заседании должен ответить на несколько важных вопросов, касающихся проекта «Eagle Hills».



«В нелегитимном парламенте Грузии нелегитимный премьер-министр Ираклий Кобахидзе представляет пропагандистское шоу, которое служит только анти-«Грузинской мечте» и субъективным, частным интересам Иванишвили. Разумеется, вызов Кобахидзе по процедуре интерпелляции со стороны «Грузинской мечты» служит тому, чтобы нелегитимный премьер использовал высшую трибуну парламента Грузии в пропагандистских целях. Для чего? Чтобы снова попытаться с помощью пропаганды заглушить и загрязнить сознание граждан Грузии в связи с арабскими проектами.



Фактическая ситуация такова, что в течение последних месяцев антигрузинская «Мечта» и Иванишвили пытаются представить этот проект не как предательство национальных интересов, а как важный проект. На самом деле он ущемляет интересы населения Грузии. Мы ещё раз хотим напомнить гражданам, что антигрузинская «Мечта» собирается передать 9 миллионов квадратных метров лучших территорий грузинской земли арабской компании. Это не имеет ничего общего с инвестициями — это передача богатства Грузии без каких-либо рациональных аргументов и учёта национальных интересов.



Мы увидим, что Ираклий Кобахидзе не ответит ни на один критический вопрос, а 15 вопросов, зарегистрированных в рамках интерпелляции, будут заданы членами антигрузинской «Мечты» таким образом, чтобы дать ему возможность отвечать пропагандистскими тезисами.



Необходимо ответить на несколько важных вопросов:



Срочно должна быть обнародована засекреченная Иванишвили и Кобахидзе сделка, касающаяся передачи 9 миллионов квадратных метров грузинской земли арабской компании без конкретных условий. Этот договор не внушает доверия. Мы не знаем, нарушены ли трудовые права граждан Грузии, их трудовые интересы, возможности трудоустройства. Какие существуют экологические регуляции, каким образом должна осуществляться передача этой частной собственности и т. д. Вопросов множество. Почему не был проведён открытый аукцион, когда по всем важным проектам в Грузии устраивается аукцион и предложения делаются публично? Почему грузинским компаниям не дали возможности участвовать в таком значимом проекте? Почему Иванишвили и Кобахидзе безоговорочно уступили лучшие 9 миллионов квадратных метров территории арабской компании — в Тбилиси, на территории лесопарка, сопоставимой со Мцхета, и в Гонио, на одной из лучших прибрежных зон, сопоставимой по площади с городом Сигнаги?



Где те 1,2 миллиарда долларов, которые должны быть отражены на каком-то счёте или внесены в качестве соинвестирования? Это те две трети, которые получила арабская компания. Государство Грузия собирается вложить свою треть в виде собственности компании — грузинскую землю стоимостью миллиард долларов, но где 1,2 миллиарда долларов, которые должна вложить арабская компания? Их нет.



Как так получается, что нет плана застройки? Нет решения о строительном разрешении, нет решений по экологическим регуляциям, а параллельно уже начаты продажи в рамках строительства так называемых арабских городов.



Мы имеем дело с очередной аферой, когда арабская компания вместо вложения 1,2 миллиарда долларов снова пытается через предварительные продажи — через граждан Грузии или иностранцев — превратить несуществующую инвестицию в свою выгоду. Это ложь, в которой Иванишвили и Кобахидзе вводят в заблуждение прежде всего сторонников «Грузинской мечты». Поэтому наше главное требование — немедленно опубликовать договор и те условия, которые подписал Иванишвили. Слова власти, каждый представитель которой — начиная с премьер-министра и заканчивая службой аудита — обвинён в коррупции, о том, что якобы интересы государства и граждан Грузии защищены, для меня неубедительны. «Грузинская мечта», погрязшая в коррупции, не заслуживает доверия, чтобы граждане Грузии доверили ей такой важный проект с засекреченным договором», — заявил Ираклий Купрадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





