Кобахидзе: репутацию компании Eagle Hills ставят под сомнение очень «тяжёлые» люди

В парламенте выступает грузинский премьер. Ираклий Кобахидзе был вызван в высший законодательный орган по вопросам реформы высшего образования, и проекта, который будет реализован совместно с компанией Eagle Hills.



«(Компания) Emaar и Eagle Hills – создатели так называемого дубайского чуда. Именно благодаря реализованным ими проектам многократно вырос не только туристический потенциал Дубая, но и его общий экономический потенциал. Репутацию такой компании ставят под сомнение очень «тяжёлые» люди, в том числе с проблемным бизнес и политическим прошлым.



Для общества, наверное, всё ясно. Если пройдёте по центру Дубая, увидите, что примерно 80% зданий построено именно этой компанией, включая самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа. Понятно, какова международная репутация этой компании. Однако и здесь оппоненты умудряются ставить под сомнение репутацию компаний Eagle Hills и Emaar», — заявил Кобахидзе.



Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что компания Eagle Hills инвестирует в Грузию более 6 млрд $ — подобное капиталовложение, по его словам, является огромным вотумом доверия к нашей стране. Премьер Грузии отметил, что речь идет о создании совершенно новых, современных городских экосистем.



Недалеко от Тбилиси арабский инвестор построит город, в котором будет построено 850 футбольных стадионов, в Гонио — только 425. Соглашение с инвестором было объявлено коммерческой тайной по распоряжению правительства.



«В Крцаниси, Тбилиси, на 600 гектарах строится новый зеленый город — с более чем миллионом квадратных метров жилых и коммерческих комплексов, гостиниц и мест отдыха. В Батуми, на территории бывшего полигона, на 250 гектарах создается новая жемчужина Черноморского побережья — курорт премиум-класса, который подразумевает развитие туристической инфраструктуры высочайшего класса», — заключил глава кабмина Грузии.



Добавим, Eagle Hills – это частная инвестиционно-девелоперская компания, основанная в 2014 году в Абу-Даби (ОАЭ), которая специализируется на создании масштабных жилых сообществ с развитой инфраструктурой, уделяя большое внимание экологичности своих проектов.



