Кобахидзе: Внешнеполитическая ориентация отражена в Конституции

26.11.2025 13:36





«Внешнеполитическая ориентация страны отражена в Конституции, и хочу напомнить вам, что соответствующая запись была внесена в Конституцию Грузии именно благодаря усилиям нашей власти. Также хочу напомнить, что тогда оппозиция не поддержала эти усилия», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления в парламенте в порядке интерпелляции.



По словам премьера, если изменятся подходы европейской бюрократии и глобальный политический контекст, станет возможным достижение поставленных целей.



«Сегодня мы видим, что глобальный контекст не направлен на выполнение этих целей. Вы видите, как развиваются отношения НАТО и Украины, что отражается и на других странах. Мы видим, каковы подходы бюрократии в отношении нашей страны. Будем надеяться, что эти подходы изменятся. Что касается нашей позиции — она очевидна. Думаю, наши внешнеполитические контуры абсолютно ясны и понятны», — заявил Кобахидзе.







