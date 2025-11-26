Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Внешнеполитическая ориентация отражена в Конституции


26.11.2025   13:36


«Внешнеполитическая ориентация страны отражена в Конституции, и хочу напомнить вам, что соответствующая запись была внесена в Конституцию Грузии именно благодаря усилиям нашей власти. Также хочу напомнить, что тогда оппозиция не поддержала эти усилия», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления в парламенте в порядке интерпелляции.

По словам премьера, если изменятся подходы европейской бюрократии и глобальный политический контекст, станет возможным достижение поставленных целей.

«Сегодня мы видим, что глобальный контекст не направлен на выполнение этих целей. Вы видите, как развиваются отношения НАТО и Украины, что отражается и на других странах. Мы видим, каковы подходы бюрократии в отношении нашей страны. Будем надеяться, что эти подходы изменятся. Что касается нашей позиции — она очевидна. Думаю, наши внешнеполитические контуры абсолютно ясны и понятны», — заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна