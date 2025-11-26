Кобахидзе: Расходы на реабилитацию Крцанисского лесопарка покроет Eagle Hills

26.11.2025 13:38





«В рамках проекта Eagle Hills зелёные зоны не только не сократятся, наоборот — объём зелёных пространств в прилегающей к Крцанисскому лесопарку территории увеличится», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время слушаний в парламенте в порядке интерпелляции.



По оценке главы правительства, по этой теме со стороны оппонентов было сделано множество спекулятивных заявлений.



«Мы услышали тысячи спекулятивных заявлений — будто бы Тбилиси потеряет свои лёгкие и так далее. Мы можем чётко объяснить обществу: зелёные зоны не уменьшатся, наоборот — объём зелёных пространств в прилегающей к Крцанисскому лесопарку территории увеличится. Что касается Гонио, то оно вообще не является зелёной зоной, и пространство, где сегодня нет зелёных насаждений, будет озеленено и благоустроено по современным стандартам.



Исходя из этого, зелёные пространства в Гонио и Крцаниси не только не уменьшатся, а наоборот — увеличатся. Что касается Крцанисского лесопарка, куда приходило очень мало посетителей, учитывая тяжёлое состояние парка, сформировавшееся ещё с 1990-х годов, то он и так нуждался в реабилитации. У мэрии Тбилиси были предварительные расчёты стоимости реабилитационных работ — около 158 миллионов лари, которые должны были быть затрачены из государственного бюджета. Теперь всё, что должно было быть потрачено из бюджета, будет сделано компанией Eagle Hills в рамках проекта, по которому подписано инвестиционное соглашение.



Будет проведена не только реабилитация существующего пространства — к нему добавятся новые зелёные зоны. Если раньше Крцанисский лесопарк посещало очень мало тбилисцев, то теперь это пространство будет открыто для всех наших граждан, и это тоже важный аспект. Вместо нынешнего состояния посещение парка станет очень приятным для каждого тбилисца — и это станет одним из значимых положительных побочных эффектов данного соглашения», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, Национальное агентство окружающей среды и другие соответствующие ведомства также проведут стратегическую экологическую оценку проекта, при этом будут соблюдены все предусмотренные законом процедуры, включая проведение публичных обсуждений.



«Поэтому и в экологической части государственные интересы будут полностью защищены», — отметил премьер-министр.







